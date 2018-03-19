Мумии инопланетян с плато Наска оказались подделкой – Ученые

Загадочные останки с огромными конечностями были доставлены в лабораторию, после чего канадские специалисты отметили, что только одна мумия действительно напоминает настоящий аналог. Однако от нее осталась только голова и тело, а конечности были позаимствованы мошенниками у других объектов. Они затем скрыли свои следы под тканью, но сейчас истина вышла наружу.Перуанские коллеги возмущены такими фальсификациями, а также упомянули о 171 захоронении, которое было сделано древними людьми 1200 лет назад. Возможно, часть останков заметили грабители, решившие использовать части настоящих мумий и создать тела гуманоидов.