Мумии инопланетян с плато Наска оказались подделкой – Ученые
СМИ раньше сообщали о мумиях инопланетян, найденных на плато Наска. Тогда многие исследователи говорили о древней цивилизации внеземных гостей, но сейчас ученые выяснили, что артефакты оказались подделкой.
Загадочные останки с огромными конечностями были доставлены в лабораторию, после чего канадские специалисты отметили, что только одна мумия действительно напоминает настоящий аналог. Однако от нее осталась только голова и тело, а конечности были позаимствованы мошенниками у других объектов. Они затем скрыли свои следы под тканью, но сейчас истина вышла наружу.
Перуанские коллеги возмущены такими фальсификациями, а также упомянули о 171 захоронении, которое было сделано древними людьми 1200 лет назад. Возможно, часть останков заметили грабители, решившие использовать части настоящих мумий и создать тела гуманоидов.
Загадочные останки с огромными конечностями были доставлены в лабораторию, после чего канадские специалисты отметили, что только одна мумия действительно напоминает настоящий аналог. Однако от нее осталась только голова и тело, а конечности были позаимствованы мошенниками у других объектов. Они затем скрыли свои следы под тканью, но сейчас истина вышла наружу.
Перуанские коллеги возмущены такими фальсификациями, а также упомянули о 171 захоронении, которое было сделано древними людьми 1200 лет назад. Возможно, часть останков заметили грабители, решившие использовать части настоящих мумий и создать тела гуманоидов.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:15