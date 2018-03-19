В России работают над двигателем для сверхлегких ракет

Как заявляет главный конструктор предприятия Петр Левочкин, данная реактивная установка пригодится в сверхлегких ракетах-носителях, а также в легких и средних коммерческих системах, которые используются на космическом рынке стран БРИКС.Стоит отметить, что на даны момент в России работают такие легкие ракеты-носители как «Рокот», «Ангара-1.2» и «Союз-2.1в». Подобный проект сверхлегкого носителя станет первым, хотя над такой же разработкой уже трудятся представители компаний «Лин Индастриал» и «НСТР Ракетные технологии».