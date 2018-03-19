Ученые: Вязание помогает избавиться от психических проблем и помогает стать уверенными в себе

Многие достаточно скептически относятся к мнению, что с помощью вязания можно избавиться от каких-либо проблем, но учитывая исследования специалистов можно сделать вывод, что это действительно так. Начиная с 19-го века, медики назначали женщинам вязание, как действенное средство для избавления от беспокойства и стрессов.Автор исследования Келли Ламберт объяснила, что во время вязания человек чувствует себя уверенным. Келли уже на протяжении многих лет занимается изучением взаимосвязи между мозговой активностью и моторикой рук. Чтобы подтвердить свои догадки ученые провели опрос, в котором участвовало 3,5 тысячи людей, связанных с вязанием. Исследование показало, что чем чаще человек занимается вязанием, тем более спокойным и счастливым он себя чувствует.