«Яндекс» уменьшил на 40% количества сайтов с раздражающей рекламой

В данном случае среднее количество заблокированных данных составило 3 500 000 блоков в день. Снижение в марте составило 2 200 000 блоков. Это позволит комфортно, удобно работать, избавит пользователей от различных всплывающих окон с различного рода агрессивной рекламой либо громких видеороликов.Такая блокировка обеспечит очистку рынка маркетинга, насытив его полезными, нужными источниками, а также контентом. Это особенно хорошо для маленьких детей, подростков, так как ограничит их в итоге от ненужной информации либо нецензурных картинок. Согласно статистике IAB Russia, пользователей раздражают свыше 5 процентов рынка агрессивной рекламы.