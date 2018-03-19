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Зрители «Дома-2» убеждены, что Саша Черно уже никогда не изменится

Зрители «Дома-2» окончательно убедились в том, что Саша Черно уже не изменится, так как не видит в этом овершенно никакой потребности. Девушка на самом деле не понимает, что в ней не так, и почему окружающие регулярно чем-то её упрекают.

Зрители «Дома-2» убеждены, что Саша Черно уже никогда не изменится

Уставшие от надоедливых выходок Саши Черно зрители телепроекта «Дом-2» окончательно потеряли надежду на то, что она когда-нибудь изменится. Всё дело в том, что проектантка является человеком, который в упор не видит своих недостатков и ошибок, даже если на них пытаются указать все окружающие.

Так, например, многим надоело, что Черно то и дело пытается унизить Иосифа Оганесяна, упрекая его тем, что он ничего не делает в то время, как молодой человек старательно выполняет всю бытовую работу. Также возмутительным для зрителя оказался момент приезда мамы участника на телестройку, когда девушка посчитала, что имеет право огрызаться на слова взрослой женщины.

Сейчас фолловеры окончательно поняли, что Саша Черно никогда не поменяет свои привычки, поведение и манеру общения, потому как для неё происходящее сейчас является нормой. Девушка считает, что все вокруг обязаны принимать её такой, а если кто-то думает иначе, та включает агрессию.
dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 17:24
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