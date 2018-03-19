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Татьяна Навка возвращается на лёд

Перед премьерой новогоднего спектакля «Руслан и Людмила» фигуристка Татьяна Навка поведала, что после последнего шоу планирует отправиться на отдых. Спортсменка сказала, что за год постоянных репетиций ощущается большая усталость.

Татьяна Навка возвращается на лёд

Прошел только месяц, а олимпийская чемпионка опять полна сил, при этом готова к новым начинаниям. Решение в марте показать ещё двенадцать спектаклей шоу «Руслан и Людмила» поддержали все задействованные артисты.

Навка поведала, что после зимних праздников было получено большое количество восторженных отзывов касательно данного шоу. По слова спортсменки, был настолько сильный ажиотаж, что она даже на один из спектаклей не могла найти место мужу и дочери. Последние четыре дня люди даже сидели на ступеньках. После чего фигуристка решила показать шоу «Руслан и Людмила» ещё раз. Навка уверенна, что весенние каникулы — это хорошее время для семейного посещения ледового спектакля.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:38
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