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Абоненты «Мегафона» получили доступ к музыке соцсети «ВКонтакте»

Абоненты «Мегафона», подключившие тариф «Включайся! Слушай», с девятнадцатого марта получили безграничный доступ непосредственно к музыкальным композициям из популярных соцсетей «Одноклассников» и «ВКонтакте».

Абоненты «Мегафона» получили доступ к музыке соцсети «ВКонтакте»

Это стало возможным за счёт приложения «BOOM». Администраторы этих сетей до этого ограничили прослушивание композиций в случае заблокированного дисплея до тридцати минут за сутки. Для отключения данных ограничений, абоненту требуется заплатить в месяц 149 рублей. В случае подключения тарифа «Включайся! Слушай» доступными становятся все опции. Абоненты могут песни прослушивать онлайн, сохранять композиции, входить в списки предоставляемых музыкальных новинок.

За пятьсот рублей на месяц для жителей Москвы, а также Подмосковья в этот тариф включено: триста минут для совершения звонков на прочие номера, безлимитные звонки на различные номера «Мегафона» (именно в домашней области), 10 гигабайт интернета.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:35
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