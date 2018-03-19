Абоненты «Мегафона» получили доступ к музыке соцсети «ВКонтакте»

Это стало возможным за счёт приложения «BOOM». Администраторы этих сетей до этого ограничили прослушивание композиций в случае заблокированного дисплея до тридцати минут за сутки. Для отключения данных ограничений, абоненту требуется заплатить в месяц 149 рублей. В случае подключения тарифа «Включайся! Слушай» доступными становятся все опции. Абоненты могут песни прослушивать онлайн, сохранять композиции, входить в списки предоставляемых музыкальных новинок.За пятьсот рублей на месяц для жителей Москвы, а также Подмосковья в этот тариф включено: триста минут для совершения звонков на прочие номера, безлимитные звонки на различные номера «Мегафона» (именно в домашней области), 10 гигабайт интернета.