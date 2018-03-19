Ученые: Археоптерикс все-таки махал крыльями и умел летать

Споры о том, как передвигалось позвоночное, начались еще 170 лет назад, когда были найдены первые останки животного. Исследователи долго не могли понять, для чего же этому животному нужны были крылья, ведь многие считали, что археоптерикс просто прыгал по деревьям. Хотя были и те, кто считал, что животное использовало крылья для полета. Хотя, если учитывать некоторые факты в строении скелета позвоночного, то вероятно возможности летать археоптерикс действительно не имел. После нескольких столетий изучение, ответ был найден.Ученым удалось доказать, что археоптерикс не только умел двигать крыльями, но и использовал их для полета. Используя микротомографию рентгеновскими лучами, стало известно, что внутри костей животного находилось множество кровеносных сосудов, таких же, как у простых птиц. Ученые смогли узнать даже то, как археоптерикс летал. Выяснилось, что его полет можно сравнить с полетом фазана, но двигали крыльями археоптериксы иначе.