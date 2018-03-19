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Пользователи сетей обсуждают нелестные слова Андрея Макаревича о россиянах

В последнее время музыкант часто становится виновником очередного скандала, а в этот раз он решил посетить США и сделал выводы после наблюдений за жителями страны. Пользователи сетей обсуждают нелестные слова Андрея Макаревича о россиянах, опубликованные в его блоге.

Знаменитость решил поделиться своими впечатлениями и отметил, что американцы выглядят веселее и добрее соотечественников. Они не стали лучше, просто с россиянами стали происходить негативные перемены. Также Андрей Макаревич упомянул о 25 кадре, превращающих нормальных людей в их полную противоположность. Подписчики сразу выразили разное мнение по такому поводу, так как часть лиц поддержали своего кумира, но большинство юзеров были недовольны его постоянной критикой.

Пользователи сетей обсуждают нелестные слова Андрея Макаревича о россиянах


Некоторые лица упомянули о приближающейся старости, не позволяющей звезде увидеть истину. Они вспомнили его репертуар, который тоже шокировал старшее поколение. Аналогичная ситуация была раньше с актером Алексеем Серебряковым, сказавшим во время интервью, что его страна застряла в 90-х годах и может показать только хамство вместе с наглостью. После этого на него обрушился поток негатива со стороны коллег и общества.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:30
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