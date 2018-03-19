Пользователи сетей обсуждают нелестные слова Андрея Макаревича о россиянах

Знаменитость решил поделиться своими впечатлениями и отметил, что американцы выглядят веселее и добрее соотечественников. Они не стали лучше, просто с россиянами стали происходить негативные перемены. Также Андрей Макаревич упомянул о 25 кадре, превращающих нормальных людей в их полную противоположность. Подписчики сразу выразили разное мнение по такому поводу, так как часть лиц поддержали своего кумира, но большинство юзеров были недовольны его постоянной критикой.Некоторые лица упомянули о приближающейся старости, не позволяющей звезде увидеть истину. Они вспомнили его репертуар, который тоже шокировал старшее поколение. Аналогичная ситуация была раньше с актером Алексеем Серебряковым, сказавшим во время интервью, что его страна застряла в 90-х годах и может показать только хамство вместе с наглостью. После этого на него обрушился поток негатива со стороны коллег и общества.