Извержение вулкана стало причиной принятия христианства в Исландии
Самое сильное извержение лавы на территории Исландии произошло в X веке. Исследователи считают, что именно это событие стало причиной того, что местные жители стали христианами. Такое предположение не безосновательно. Ученые из Кембриджского университета изучили пробы льда, кольца деревьев, а также эпосы эпохи средневековья.
В результате исследования стало известно, что начиная с 874 года на территории Исландии, начали появляться постоянные поселения. Но спустя какое-то время произошло извержение Эльдгьяу, тогда на поверхности оказалось более 20 кубических км лавы. Ученые удалось узнать максимально точную дату этого события: 939-940 года.
Древесные кольца рассказали исследователям, что 940 год оказался самым холодным за 1500 лет. Сопоставив все денные с эпосом «Старшая Эдда» и «Прорицания Вельвы», где речь идет о сотворении и гибели мира, стало ясно, что гибель выглядит именно как извержение вулкана. Специалисты уверены, что именно данный эпос подтолкнул жителей Исландии того времени к принятию христианства. Именно в «Прорицании Вельвы», которое ведется от лица очевидца, написано, что языческие боги исчезнут, и их заменит единый бог.
В результате исследования стало известно, что начиная с 874 года на территории Исландии, начали появляться постоянные поселения. Но спустя какое-то время произошло извержение Эльдгьяу, тогда на поверхности оказалось более 20 кубических км лавы. Ученые удалось узнать максимально точную дату этого события: 939-940 года.
Древесные кольца рассказали исследователям, что 940 год оказался самым холодным за 1500 лет. Сопоставив все денные с эпосом «Старшая Эдда» и «Прорицания Вельвы», где речь идет о сотворении и гибели мира, стало ясно, что гибель выглядит именно как извержение вулкана. Специалисты уверены, что именно данный эпос подтолкнул жителей Исландии того времени к принятию христианства. Именно в «Прорицании Вельвы», которое ведется от лица очевидца, написано, что языческие боги исчезнут, и их заменит единый бог.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 21:55