Извержение вулкана стало причиной принятия христианства в Исландии

В результате исследования стало известно, что начиная с 874 года на территории Исландии, начали появляться постоянные поселения. Но спустя какое-то время произошло извержение Эльдгьяу, тогда на поверхности оказалось более 20 кубических км лавы. Ученые удалось узнать максимально точную дату этого события: 939-940 года.Древесные кольца рассказали исследователям, что 940 год оказался самым холодным за 1500 лет. Сопоставив все денные с эпосом «Старшая Эдда» и «Прорицания Вельвы», где речь идет о сотворении и гибели мира, стало ясно, что гибель выглядит именно как извержение вулкана. Специалисты уверены, что именно данный эпос подтолкнул жителей Исландии того времени к принятию христианства. Именно в «Прорицании Вельвы», которое ведется от лица очевидца, написано, что языческие боги исчезнут, и их заменит единый бог.