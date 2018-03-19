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Извержение вулкана стало причиной принятия христианства в Исландии

Самое сильное извержение лавы на территории Исландии произошло в X веке. Исследователи считают, что именно это событие стало причиной того, что местные жители стали христианами. Такое предположение не безосновательно. Ученые из Кембриджского университета изучили пробы льда, кольца деревьев, а также эпосы эпохи средневековья.

В результате исследования стало известно, что начиная с 874 года на территории Исландии, начали появляться постоянные поселения. Но спустя какое-то время произошло извержение Эльдгьяу, тогда на поверхности оказалось более 20 кубических км лавы. Ученые удалось узнать максимально точную дату этого события: 939-940 года.
Извержение вулкана стало причиной принятия христианства в Исландии

Древесные кольца рассказали исследователям, что 940 год оказался самым холодным за 1500 лет. Сопоставив все денные с эпосом «Старшая Эдда» и «Прорицания Вельвы», где речь идет о сотворении и гибели мира, стало ясно, что гибель выглядит именно как извержение вулкана. Специалисты уверены, что именно данный эпос подтолкнул жителей Исландии того времени к принятию христианства. Именно в «Прорицании Вельвы», которое ведется от лица очевидца, написано, что языческие боги исчезнут, и их заменит единый бог.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 21:55
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