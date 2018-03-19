Компания GE испытала самый большой в мире реактивный двигатель

Названый GE9X, он считается крупнейшим в мире реактивным двигателем, и его статистика впечатляет: он будет иметь более 45 тонн тяги, нести передний вентилятор размером 3,5 метра в диаметре и выглядит примерно так же широко, как Boeing 737. GE завершила успешный испытательный полет на прошлой неделе.Сам двигатель находится на пути к Boeing, представители авиакомпании которой хотят около 700 из этих двигателей для своих предстоящих серий самолетов 777X. Даже самый маленький из этих самолетов будет перевозить 335 пассажиров, а некоторые потенциально более крупные модели могут перевозить около 450 пассажиров. Самолеты 777X планируют запустить в 2019 году, и GE Aviation планирует к тому времени оснастить их своими двигателями GE9X.Тед Инглинг, занимающий должность генерального менеджера программы GE9X, сообщил, что к5оманда GE9X несколько месяцев подготавливала двигатель к летным испытаниям, но усилия того стоили, так как первый полет прошел идеально. Он явил собой начало ряда тестов GE9X продолжительностью в несколько месяцев, что позволит собрать данные о том, как двигатель работает на высоте и на разных этапах полета.Boeing не является единственным клиентом. Двигатель потенциально может проложить путь для более крупных самолетов в целом - если GE9X будет сертифицирован, так как он успешно летает только на этом раннем этапе.