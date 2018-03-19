Владелец «Шоколадницы» откроет в России сеть китайского фастфуда

Подробности совместной работы с американцами Колобов, правда, не стал на сегодняшний день раскрывать.По инсайдерским данным Колобововым вместе с Panda Express запланировано открыть от пяти до семи ресторанов в 2018 году и примерно столько же точек питания в 2019 году. Источники сообщают, что сделка на этапе подписания договоров об аренде помещений для ресторанов уже пройдена.Специалисты отмечают хорошие шансы «Шоколадницы» и Panda Express на успешное развитие бизнеса в сфере фаст-фуда, поскольку в России этот сегмент слабо представлен китайской кухней.