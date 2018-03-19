АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Черные дыры Ямала могут выпустить наружу неизвестные науке вирусы и станут причиной начала Апокалипсиса
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Владелец «Шоколадницы» откроет в России сеть китайского фастфуда

Главный держатель акций компании «Шоколадница» Александр Колобов полон намерений открыть в России сеть китайского фастфуда. Развитие новой «ветки» бизнеса он видит в сотрудничестве с американской Panda Express.

Владелец «Шоколадницы» откроет в России сеть китайского фастфуда


Подробности совместной работы с американцами Колобов, правда, не стал на сегодняшний день раскрывать.
По инсайдерским данным Колобововым вместе с Panda Express запланировано открыть от пяти до семи ресторанов в 2018 году и примерно столько же точек питания в 2019 году. Источники сообщают, что сделка на этапе подписания договоров об аренде помещений для ресторанов уже пройдена.

Специалисты отмечают хорошие шансы «Шоколадницы» и Panda Express на успешное развитие бизнеса в сфере фаст-фуда, поскольку в России этот сегмент слабо представлен китайской кухней.
Экономика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 21:35
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученый Мичио Каку показал как выглядят пришельцы
Ученые: Круглый червь может реагировать на
Ученые: Вязание помогает избавиться от
Apple в конце марта представит бюджетный iPhone
Мумии инопланетян с плато Наска оказались
Возлюбленная погибшего Егора Клинаева проводит
Ученые раскрыли секрет звездообразования вокруг
«Яндекс» уменьшил на 40% количества сайтов с
«Табакерка» представляет первую премьеру без
IBM создала микрокомпьютер площадью 1 квадратный
Ученые: В нашей Вселенной могут находиться пустые
Xiaomi выпускает электрическую многоцелевую плиту
NASA разрабатывает проект восьмитонного
Океаны Марса сформировались благодаря массивным
Абоненты «Мегафона» получили доступ к музыке
Ученые: Археоптерикс все-таки махал крыльями и
Ученые: Чистая вода во время полоскания белья
Facebook заподозрили в утечке данных 50 000 000
Компания Audi выпустит компактный кроссовер Q1
Свидетели события из Новой Зеландии запечатлели
Ученые рассчитали пять самых вероятных дат конца
Apple собирается выпустить собственный MicroLED
Извержение вулкана стало причиной принятия
Компания Chery преступила к тестированию нового
Российский космонавт опубликовал снимок "вершины
Ольга Бузова снимком из бани доказала, что она не
У Веры Брежневой красивое хобби
Владелец «Шоколадницы» откроет в России сеть
Пользователи сетей обсуждают нелестные слова
Нижнее белье Нюши удивило подписчиков
Просмотреть все новости