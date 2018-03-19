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Украинские тюнеры превратили народный ЗАЗ «Славута» в универсал

Автомобиль ЗАЗ «Славута» известен в качестве бюджетной в обслуживании модели, при этом главным её недостатком является маленькая вместительность. Тюнеры из Запорожья решили этот недостаток исправить и переработали данную модель в универсал.

Украинские тюнеры превратили народный ЗАЗ «Славута» в универсал


Украинские тюнеры сделали из ЗАЗ «Славуты» универсал, они удлинили классический кузов при помощи стекловолокна, а также использовали другие материалы высокой прочности. С целью придать автомобилю более приятный дизайн, его кузов окрасили в два цвета, а также поставили машину на иные колёсные диски. В результате эксперты по достоинству оценили качественно выполненную работу украинских тюнеров.

Стоит отметить, что украинские автолюбители неоднозначно восприняли тюнингованную версию автомобиля ЗАЗ «Славута», который в Украине является достаточно популярной моделью. Некоторые пользователи интернета сочли неуместными изменения, предложенные тюнерами, а другие автолюбители оставили положительные отзывы данного проекта.
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Добавил: Алина Сегодня, 21:20
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