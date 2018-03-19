Украинские тюнеры превратили народный ЗАЗ «Славута» в универсал

Украинские тюнеры сделали из ЗАЗ «Славуты» универсал, они удлинили классический кузов при помощи стекловолокна, а также использовали другие материалы высокой прочности. С целью придать автомобилю более приятный дизайн, его кузов окрасили в два цвета, а также поставили машину на иные колёсные диски. В результате эксперты по достоинству оценили качественно выполненную работу украинских тюнеров.Стоит отметить, что украинские автолюбители неоднозначно восприняли тюнингованную версию автомобиля ЗАЗ «Славута», который в Украине является достаточно популярной моделью. Некоторые пользователи интернета сочли неуместными изменения, предложенные тюнерами, а другие автолюбители оставили положительные отзывы данного проекта.