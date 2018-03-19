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Ученые провели эксперименты по омоложению стволовых клеток нервной ткани

Среди всех прочих, одна из причин старения организма связана с потерей способности к регенерации и утратой стволовых клеток. Данные обстоятельства своеобразно выражаются в состоянии нервной ткани, не позволяя ей восстанавливать требуемые от нейронов способности, когда они выходят из строя.

Результаты исследований специалистов, указали на наличие в свойствах нейрональных стволовых клеток мышей большого количества белка, причем выстроенного в порядке ожидания переработки, в строго выстроенной последовательной очереди. Процессы старения клеток снижают их функция по расщеплению указанного белка. В ходе проведения экспериментов, специалисты смогли провести чистку стволовых клеток от присутствия лишнего белка. Таким образом, им вернулись возможности роста и деления. На основании обнаружения подобного рода скоплений белка, ученым удалось доказать, что эффективному белковому обмену назначена очень важная роль.
Ученые провели эксперименты по омоложению стволовых клеток нервной ткани


Наиболее активно проходит скопление белка в тех клетках, которые находятся в состоянии активации, в отличие от тех, которые уже активно работают, здесь способности к утилизации вещества значительно ниже. Кроме этого, покоящиеся клетки провоцируют рост лизосом (специальных органелл). По истечении определенного времени, данные процессы набирают темпы, подобное ускорение заставляет стволовые клетки не реагировать на призывы активизироваться. Но экспертам удалось доказать, если принудительно заставить не активированную старую клетку начать работать, она восстанавливает свою функциональность и омолаживается.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 21:00
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