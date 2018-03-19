NASA пошлет летающего дрона на Марс вместе с ровером Mars 2020

NASA работает над потенциальным беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) или беспилотником, который мог бы патрулировать Марс и маневрировать вокруг более легко, чем роверы Curiosity и Opportunity, которые в настоящее время колесят по Красной Планете. И похоже, что эти планы идут хорошо, потому что представитель NASA недавно сообщил, что тестируется дрон, который может перемещаться в тонкой атмосфере Марса.Если все пойдет хорошо, его можно будет запустить на Марс рядом с марсометром Mars 2020, чтобы делать дополнительные фотографии и анализы.На данный момент беспилотник завершил 86-минутные испытательные полеты внутри контролируемой камеры, отображающей пониженное атмосферное давление Марса. Он не будет летать все время, если он достигнет Марса. В 1,81 килограмма в гравитации Земли он способен летать в течение 90 секунд до 2 минут на высотах до 304 метра, подзаряжаясь солнечными батареями между полетами.Конечно, он не достигнет такой же высоты, как и орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter в атмосфере планеты, но он будет иметь уникальную точку обзора.NASA еще не экспериментирует с отправкой беспилотных летательных аппаратов на другие планеты, луны или карликовые планеты, но подобные проекты находятся в разработке. В частности, разработан беспилотный летательный аппарат, способный летать на самой большой луне Сатурна Титане. Исследователи агентства надеются найти инопланетную жизнь или другие феноменальные открытия на потенциально пригодной для жизни луне.