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NASA пошлет летающего дрона на Марс вместе с ровером Mars 2020

NASA планирует запустить преемника марсоходов Curiosity и Opportunity под названием Mars 2020 всего через пару лет (хотя эти старшие роверы все еще будут работать). В агентстве сообщили, что вместе с новым аппаратом запустят летающий дрон, который будет курсировать над поверхностью Красной планеты.

NASA пошлет летающего дрона на Марс вместе с ровером Mars 2020


NASA работает над потенциальным беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) или беспилотником, который мог бы патрулировать Марс и маневрировать вокруг более легко, чем роверы Curiosity и Opportunity, которые в настоящее время колесят по Красной Планете. И похоже, что эти планы идут хорошо, потому что представитель NASA недавно сообщил, что тестируется дрон, который может перемещаться в тонкой атмосфере Марса.

Если все пойдет хорошо, его можно будет запустить на Марс рядом с марсометром Mars 2020, чтобы делать дополнительные фотографии и анализы.

На данный момент беспилотник завершил 86-минутные испытательные полеты внутри контролируемой камеры, отображающей пониженное атмосферное давление Марса. Он не будет летать все время, если он достигнет Марса. В 1,81 килограмма в гравитации Земли он способен летать в течение 90 секунд до 2 минут на высотах до 304 метра, подзаряжаясь солнечными батареями между полетами.

Конечно, он не достигнет такой же высоты, как и орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter в атмосфере планеты, но он будет иметь уникальную точку обзора.

NASA еще не экспериментирует с отправкой беспилотных летательных аппаратов на другие планеты, луны или карликовые планеты, но подобные проекты находятся в разработке. В частности, разработан беспилотный летательный аппарат, способный летать на самой большой луне Сатурна Титане. Исследователи агентства надеются найти инопланетную жизнь или другие феноменальные открытия на потенциально пригодной для жизни луне.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 14:31
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