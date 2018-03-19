NASA пошлет летающего дрона на Марс вместе с ровером Mars 2020
NASA планирует запустить преемника марсоходов Curiosity и Opportunity под названием Mars 2020 всего через пару лет (хотя эти старшие роверы все еще будут работать). В агентстве сообщили, что вместе с новым аппаратом запустят летающий дрон, который будет курсировать над поверхностью Красной планеты.
NASA работает над потенциальным беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) или беспилотником, который мог бы патрулировать Марс и маневрировать вокруг более легко, чем роверы Curiosity и Opportunity, которые в настоящее время колесят по Красной Планете. И похоже, что эти планы идут хорошо, потому что представитель NASA недавно сообщил, что тестируется дрон, который может перемещаться в тонкой атмосфере Марса.
Если все пойдет хорошо, его можно будет запустить на Марс рядом с марсометром Mars 2020, чтобы делать дополнительные фотографии и анализы.
На данный момент беспилотник завершил 86-минутные испытательные полеты внутри контролируемой камеры, отображающей пониженное атмосферное давление Марса. Он не будет летать все время, если он достигнет Марса. В 1,81 килограмма в гравитации Земли он способен летать в течение 90 секунд до 2 минут на высотах до 304 метра, подзаряжаясь солнечными батареями между полетами.
Конечно, он не достигнет такой же высоты, как и орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter в атмосфере планеты, но он будет иметь уникальную точку обзора.
NASA еще не экспериментирует с отправкой беспилотных летательных аппаратов на другие планеты, луны или карликовые планеты, но подобные проекты находятся в разработке. В частности, разработан беспилотный летательный аппарат, способный летать на самой большой луне Сатурна Титане. Исследователи агентства надеются найти инопланетную жизнь или другие феноменальные открытия на потенциально пригодной для жизни луне.
NASA работает над потенциальным беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) или беспилотником, который мог бы патрулировать Марс и маневрировать вокруг более легко, чем роверы Curiosity и Opportunity, которые в настоящее время колесят по Красной Планете. И похоже, что эти планы идут хорошо, потому что представитель NASA недавно сообщил, что тестируется дрон, который может перемещаться в тонкой атмосфере Марса.
Если все пойдет хорошо, его можно будет запустить на Марс рядом с марсометром Mars 2020, чтобы делать дополнительные фотографии и анализы.
На данный момент беспилотник завершил 86-минутные испытательные полеты внутри контролируемой камеры, отображающей пониженное атмосферное давление Марса. Он не будет летать все время, если он достигнет Марса. В 1,81 килограмма в гравитации Земли он способен летать в течение 90 секунд до 2 минут на высотах до 304 метра, подзаряжаясь солнечными батареями между полетами.
Конечно, он не достигнет такой же высоты, как и орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter в атмосфере планеты, но он будет иметь уникальную точку обзора.
NASA еще не экспериментирует с отправкой беспилотных летательных аппаратов на другие планеты, луны или карликовые планеты, но подобные проекты находятся в разработке. В частности, разработан беспилотный летательный аппарат, способный летать на самой большой луне Сатурна Титане. Исследователи агентства надеются найти инопланетную жизнь или другие феноменальные открытия на потенциально пригодной для жизни луне.