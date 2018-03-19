Ученые: Внеземные цивилизации могут находиться на спутниках Юпитера и Сатурна

В ближайшем будущем специалисты смогут найти доказательства их существования на Титане, после которого изучат поверхность Европы и Энцелада. Все небесные тела имеют водные ресурсы, напоминающие земные аналоги, но они заполнены углеводородом.Также океаны скрываются на объектах под ледяными покровами, но в них тоже могут развиваться формы жизни. Ученый отрицает такие возможности на Марсе, хотя там сохранились останки существ, живших на планете 3 миллиарда лет назад.