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Ученые: Внеземные цивилизации могут находиться на спутниках Юпитера и Сатурна

Ученый NASA отметил, что сейчас человечество переживает золотые времена, занимаясь исследованиями космического пространства. Чарльз Элачи подчеркнул, что внеземные цивилизации могут находиться на спутниках Юпитера и Сатурна.

В ближайшем будущем специалисты смогут найти доказательства их существования на Титане, после которого изучат поверхность Европы и Энцелада. Все небесные тела имеют водные ресурсы, напоминающие земные аналоги, но они заполнены углеводородом.

Ученые: Внеземные цивилизации могут находиться на спутниках Юпитера и Сатурна


Также океаны скрываются на объектах под ледяными покровами, но в них тоже могут развиваться формы жизни. Ученый отрицает такие возможности на Марсе, хотя там сохранились останки существ, живших на планете 3 миллиарда лет назад.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:56
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