Известные телеведущие разозлили Ксению Собчак вопросами о второй беременности
Двое популярных ведущих Дмитрий Борисов и Марина Ким попытались выяснить у Ксении Собчак не только подробности проведения выборов в президенты, но и спросили о ее второй беременности.
Экс-ведущая «Дом-2» и кандидат в президенты РФ на выборах 2018 года не пожелала обсуждать подробности своей личной жизни и поблагодарив журналистов за внимание спешно удалилась.
«Многие заметили, что в конце компании вы несколько изменили стиль одежды. Даже предположили, что вы беременны. Это правда?», – обратилась к Ксении Марина.
Однако Собчак отметила, что у них сейчас политическая программа и предложила обсуждать политику.
Напомним, что и в случае с первой беременностью Ксения Собчак не реагировала на подобные вопросы и после появления сына Платона на свет объявила, что не собирается позволять разглашать информацию о его жизни и о своем собственном состоянии.
Экс-ведущая «Дом-2» и кандидат в президенты РФ на выборах 2018 года не пожелала обсуждать подробности своей личной жизни и поблагодарив журналистов за внимание спешно удалилась.
«Многие заметили, что в конце компании вы несколько изменили стиль одежды. Даже предположили, что вы беременны. Это правда?», – обратилась к Ксении Марина.
Однако Собчак отметила, что у них сейчас политическая программа и предложила обсуждать политику.
Напомним, что и в случае с первой беременностью Ксения Собчак не реагировала на подобные вопросы и после появления сына Платона на свет объявила, что не собирается позволять разглашать информацию о его жизни и о своем собственном состоянии.