Известные телеведущие разозлили Ксению Собчак вопросами о второй беременности

Экс-ведущая «Дом-2» и кандидат в президенты РФ на выборах 2018 года не пожелала обсуждать подробности своей личной жизни и поблагодарив журналистов за внимание спешно удалилась., – обратилась к Ксении Марина.Однако Собчак отметила, что у них сейчас политическая программа и предложила обсуждать политику.Напомним, что и в случае с первой беременностью Ксения Собчак не реагировала на подобные вопросы и после появления сына Платона на свет объявила, что не собирается позволять разглашать информацию о его жизни и о своем собственном состоянии.