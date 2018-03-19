АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Черные дыры Ямала могут выпустить наружу неизвестные науке вирусы и станут причиной начала Апокалипсиса
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Известные телеведущие разозлили Ксению Собчак вопросами о второй беременности

Двое популярных ведущих Дмитрий Борисов и Марина Ким попытались выяснить у Ксении Собчак не только подробности проведения выборов в президенты, но и спросили о ее второй беременности.

Экс-ведущая «Дом-2» и кандидат в президенты РФ на выборах 2018 года не пожелала обсуждать подробности своей личной жизни и поблагодарив журналистов за внимание спешно удалилась.

Известные телеведущие разозлили Ксению Собчак вопросами о второй беременности

«Многие заметили, что в конце компании вы несколько изменили стиль одежды. Даже предположили, что вы беременны. Это правда?», – обратилась к Ксении Марина.

Известные телеведущие разозлили Ксению Собчак вопросами о второй беременности

Однако Собчак отметила, что у них сейчас политическая программа и предложила обсуждать политику.

Напомним, что и в случае с первой беременностью Ксения Собчак не реагировала на подобные вопросы и после появления сына Платона на свет объявила, что не собирается позволять разглашать информацию о его жизни и о своем собственном состоянии.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:37
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
С марта 2018 года Сбербанк начал регистрировать
“Бельмесские лица” пополнили список загадочных
NASA пошлет летающего дрона на Марс вместе с
Житель Ростова рассказал о своей фотоохоте на
В одном эфире зрители «Дома-2» увидели настоящее
Модель из Якутии устроила фотосессию в купальнике
Молодой парень из Камышина решил бросить свою
Продажи авто Toyota в России продолжают расти
Сестра Ольги Бузовой в шаловливом наряде поразила
УАЗ планирует возобновить продажи своих
Зрители «Дома-2» полагают, что Хромина сама
Африканский медоед является самым свирепым и
Известные телеведущие разозлили Ксению Собчак
В смартфоне версии Allcall Mix 2 появилась
Зрители «Дома-2» сомневаются, что Жарикова сможет
Lenovo S5 с ИИ станет убийцей версии Xiaomi Redmi
Хейтеры опубликовали компромат на Сашу Черно
Зачем Примадонна тайно возила детей на Кипр
Специалисты компании Mercury сделали из Ford
Ученые: Древние статуи острова Пасхи могут
Появились слухи о том, что Светлана Ходченкова
Признаки финансового пузыря нарастают: к чему
Российские ученые разработают программу похудения
Ким Кардашьян не боится называть людей тупыми и
Солнце отвечает на сигналы огромного внеземного
Ученые: Лучшим местом для полезного отдыха стали
Компания BMW представила обновлённый кроссовер X4
Алина Кабаева пришла на выборы президента в
Мерьем Узерли продемонстрировала архивное фото
В сеть выложили рендеры нового BMW 3-Series
Просмотреть все новости