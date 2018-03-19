Физики нашли объяснение горячему излучению холодных комет

Обычно рентгеновские излучения производят только очень горячие тела, например Солнце. Но ученые часто сталкиваются с ситуацией, когда рентгеновские телескопы видят кометы (холодные объекты). Впервые такой феномен был замечен в 1996 году. Позже, спустя четыре года явление повторилось.Автор исследования астроном Боб Бинэм и его команда отвергли гипотезу о том, что холодные тела излучают рентгеновские лучи из-за обмена зарядами и выдвинули свою собственную гипотезу. Бинэм рассказал, что рентген комет – это не что иное, как энергия, выделяемая частицами, которые находятся в электрическом поле, а не из-за столкновения с другими частицами. Но расчетов оказалось слишком мало для подтверждения, поэтому ученые решили создать модель кометы, чтобы подтвердить свои предположения.Такой эксперимент показал, что все объекты, которые движутся сквозь плазму в магнитном поле, выступают ускорителями электронов. И причем такие явления свойственны не только для комет, но и для планет с магнитным полем, такой является наша Земля.