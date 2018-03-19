Уникальный суперкар Ferrari 599 SA Aperta в очередной раз выставили на продажу

Автомобиль Ferrari 599 SA Aperta отличается сочетанием кузова чёрного цвета и салона, который получил название Hermes. Общий пробег суперкара составляет 115 000 километров, что для подобных автомобилей не совсем много. О том какую сумму хочет выручить продавец за уникальный автомобиль не сообщается.Автомобиль Ferrari 599 SA Aperta был представлен в 2010 году на Парижском автосалоне. Кузов суперкара окрашен чёрной краской под названием Nero Stellato в три слоя, а отделка салона выполнена в оранжевом цвете.В подкапотном пространстве уникального транспортного средства установлен атмосферный двигатель V12 ёмкостью 6 литров производительностью 680 лошадиных сил. До первой «сотни» с таким агрегатом суперкар разгоняется за 3,6 секунды.