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Уникальный суперкар Ferrari 599 SA Aperta в очередной раз выставили на продажу

Немецкий дилерский центр Auxietre and Schmidt в очередной раз выставил на продажу уникальный автомобиль Ferrari 599 SA Aperta. Данная модель в своё время была выпущена ограниченным тиражом в количестве 80 экземпляров.

Уникальный суперкар Ferrari 599 SA Aperta в очередной раз выставили на продажу


Автомобиль Ferrari 599 SA Aperta отличается сочетанием кузова чёрного цвета и салона, который получил название Hermes. Общий пробег суперкара составляет 115 000 километров, что для подобных автомобилей не совсем много. О том какую сумму хочет выручить продавец за уникальный автомобиль не сообщается.

Автомобиль Ferrari 599 SA Aperta был представлен в 2010 году на Парижском автосалоне. Кузов суперкара окрашен чёрной краской под названием Nero Stellato в три слоя, а отделка салона выполнена в оранжевом цвете.

В подкапотном пространстве уникального транспортного средства установлен атмосферный двигатель V12 ёмкостью 6 литров производительностью 680 лошадиных сил. До первой «сотни» с таким агрегатом суперкар разгоняется за 3,6 секунды.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 19:55
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