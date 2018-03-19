Хейтеры опубликовали компромат на Сашу Черно связанный с ее рождением и долгами

Как выяснили хейтеры, мам родила Александру в 15-летнем возрасте и через пять лет отдала на воспитание бабушке. Сестра Саши сейчас живет с 28-летним мужчиной, а год назад за долги Черно хотели оторвать голову в родном городе.Участница телестройки действительно задолжала крупную сумму и просила свою родную маму ей помочь, но женщина отказала и Черно решила прийти на проект.По поводу отца-фермера, Саша тоже наврала. Действительно, ее родитель живет в деревне, но просто имеет в хозяйстве домашних животных, не более того.Недоброжелатели узнали, что когда Саша и ее бой-френд Иосиф Оганесян гостили у бабушки Черно, у пенсионерки пропали деньги и теперь пожилая женщина не желает больше видеть внучку у себя дома.Пользователи уверены, что Саша Черно не достойна доверия и продолжает «тырить» и брать взаймы своих коллег деньги.