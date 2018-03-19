Хейтеры опубликовали компромат на Сашу Черно связанный с ее рождением и долгами
В Сети появилась компрометирующая информация об участнице «Дом-2» Саше Черно.
Как выяснили хейтеры, мам родила Александру в 15-летнем возрасте и через пять лет отдала на воспитание бабушке. Сестра Саши сейчас живет с 28-летним мужчиной, а год назад за долги Черно хотели оторвать голову в родном городе.
Участница телестройки действительно задолжала крупную сумму и просила свою родную маму ей помочь, но женщина отказала и Черно решила прийти на проект.
По поводу отца-фермера, Саша тоже наврала. Действительно, ее родитель живет в деревне, но просто имеет в хозяйстве домашних животных, не более того.
Недоброжелатели узнали, что когда Саша и ее бой-френд Иосиф Оганесян гостили у бабушки Черно, у пенсионерки пропали деньги и теперь пожилая женщина не желает больше видеть внучку у себя дома.
Пользователи уверены, что Саша Черно не достойна доверия и продолжает «тырить» и брать взаймы своих коллег деньги.
Как выяснили хейтеры, мам родила Александру в 15-летнем возрасте и через пять лет отдала на воспитание бабушке. Сестра Саши сейчас живет с 28-летним мужчиной, а год назад за долги Черно хотели оторвать голову в родном городе.
Участница телестройки действительно задолжала крупную сумму и просила свою родную маму ей помочь, но женщина отказала и Черно решила прийти на проект.
По поводу отца-фермера, Саша тоже наврала. Действительно, ее родитель живет в деревне, но просто имеет в хозяйстве домашних животных, не более того.
Недоброжелатели узнали, что когда Саша и ее бой-френд Иосиф Оганесян гостили у бабушки Черно, у пенсионерки пропали деньги и теперь пожилая женщина не желает больше видеть внучку у себя дома.
Пользователи уверены, что Саша Черно не достойна доверия и продолжает «тырить» и брать взаймы своих коллег деньги.