Осенью состоится презентация нового поколения Range Rover Evoque

По словам производителей, дизайн автомобиля Range Rover Evoque разработан на основе недавно представленного паркетника Range Rover Velar. В салоне у кроссовера Evoque установлены три дисплея, которые представляют собой сплошную центральную консоль.На данный момент существует информация, что новый кроссовер не будет выпускаться в 3-дверной модификации в закрытом кузове. Также стало известно, что в линейке силовых установок кардинальных изменений ожидать не стоит. Возможно позднее автомобиль будет оснащён гибридной силовой установкой, но официально данная информация не подтверждена.Будет ли кроссовер Range Rover Evoque реализовываться на российском рынке пока не известно. Стоит отметить, данная модель предыдущего поколения в России продавалась неплохо.