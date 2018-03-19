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Специалисты нашли последнюю научную работу Стивена Хокинга

Специалисты нашли последнюю научную работу Стивена Хокинга, опубликованную в электронном архиве. Она посвящена параллельным Вселенным, и последние поправки были сделаны незадолго до кончины ученого.

Также в ее создании принимал участие Томас Хертог, работающий в Левенском католическом университете. Статья будет опубликована после рецензии в научных журналах, а также описывает теоретическое построение математического аппарата, способного доказать существование множества Вселенных в будущем.

Специалисты нашли последнюю научную работу Стивена Хокинга


Космическая миссия может заняться поисками микроволнового космического излучения, взяв за основу эти характеристики, после чего идея воплотится в реальность. Соавтор лично встречался с коллегой и обсудил последний вариант рукописи.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:50
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