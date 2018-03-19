Зачем Примадонна тайно возила детей на Кипр

Работники гостиницы рассказали, что Примадонна и Галкин уже не в первый раз останавливаются у них. Звёздная чета прилетала в Four Seasons в начале сентября. Они пробыли буквально несколько дней, при этом даже не выходили за территорию. Алла Борисовна и Галкин питались в ресторане отеля, провели несколько деловых встреч, а также гуляли по пляжу.На этот раз звёздная пара прилетела по делам, связанным с покупкой дома на Кипре, а также получением гражданства данной страны. Кипрские риелторы поведали, что апартаменты Примадонны находятся в Неаполисе. Дом Аллы и Максима сдан, однако жилплощади требуются ремонт и отделка. Детей супруги привезли для оформления документов, где требуются присутствие всех членов семьи.