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Зачем Примадонна тайно возила детей на Кипр

На прошедшей неделе звездная семья вместе со своими детьми были замечены в отеле острова Four Seasons. Примадонна и Максим Галкин пробыли в Лимасолу два дня, успев своим приездом наделать много шума среди посетителей курорта.

Зачем Примадонна тайно возила детей на Кипр

Работники гостиницы рассказали, что Примадонна и Галкин уже не в первый раз останавливаются у них. Звёздная чета прилетала в Four Seasons в начале сентября. Они пробыли буквально несколько дней, при этом даже не выходили за территорию. Алла Борисовна и Галкин питались в ресторане отеля, провели несколько деловых встреч, а также гуляли по пляжу.

На этот раз звёздная пара прилетела по делам, связанным с покупкой дома на Кипре, а также получением гражданства данной страны. Кипрские риелторы поведали, что апартаменты Примадонны находятся в Неаполисе. Дом Аллы и Максима сдан, однако жилплощади требуются ремонт и отделка. Детей супруги привезли для оформления документов, где требуются присутствие всех членов семьи.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:11
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