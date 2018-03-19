Актёр Эдди Редмэйн стал отцом во второй раз

Фанаты Эдди Рэдмэйна и его супруги Ханны Бэгшоу в прошедшем году узнали, что их любимцы станут во второй раз родителями. Данную приятную новость пара сообщила на светском мероприятии. Сейчас же стало известно, что десятого марта у супругов родился малыш, которого назвали Люк. Они не стали афишировать об этом событии, а сообщили уже после родов.Стоит напомнить, что у Рэдмэйна и Бэгшоу уже есть дочь Айрис Мэри. На данный момент девочке уже полтора года. С 2014 года супруги находится в браке. Друзья пары неоднократно отмечали, что Эдди и его супруга Ханна очень сильно любят друг друга, при этом дети для них являются главным приоритетом в жизни. Фотографий с новорожденным малышом Рэдмэйн в своём микроблоге ещё не выкладывал. В данное время артист принимает поздравления от своих многочисленных фанатов.