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Актёр Эдди Редмэйн стал отцом во второй раз

Эдди Редмэн, являющийся известным голливудским актёром, дважды стал отцом. Малыш по имени Люк родился десятого марта.

Актёр Эдди Редмэйн стал отцом во второй раз

Фанаты Эдди Рэдмэйна и его супруги Ханны Бэгшоу в прошедшем году узнали, что их любимцы станут во второй раз родителями. Данную приятную новость пара сообщила на светском мероприятии. Сейчас же стало известно, что десятого марта у супругов родился малыш, которого назвали Люк. Они не стали афишировать об этом событии, а сообщили уже после родов.

Стоит напомнить, что у Рэдмэйна и Бэгшоу уже есть дочь Айрис Мэри. На данный момент девочке уже полтора года. С 2014 года супруги находится в браке. Друзья пары неоднократно отмечали, что Эдди и его супруга Ханна очень сильно любят друг друга, при этом дети для них являются главным приоритетом в жизни. Фотографий с новорожденным малышом Рэдмэйн в своём микроблоге ещё не выкладывал. В данное время артист принимает поздравления от своих многочисленных фанатов.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:00
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