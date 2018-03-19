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Мать рэпера Тимати Симона Юнусова впервые высказалась об Анастасии Решетовой в Instagram

В последнее время пользователи сетей стали сильно обсуждать личную жизнь рэпера Тимати и его семьи. Мать музыканта Симона Юнусова устала читать негативные сообщения и впервые высказалась об Анастасии Решетовой в Instagram.

После публикации ролика с занятиями внучки Алисы, недоброжелатели сделали выводы, что исполнитель вместе с бывшей и новой избранницей живет в одном доме из-за повторяющихся интерьеров на снимках. Женщина быстро удалила все оскорбления в адрес модели, а также попросила людей не волноваться за интимные отношения ее сына.

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова впервые высказалась об Анастасии Решетовой в Instagram


Симона Юнусова считает, что Алена с Анастасией достойны уважения, хотя они разные, но никто не вправе решать их судьбу. Самым важным в жизни является человеческое сердце, а потом уже стоит обращать внимание на внешность. Девочка живет с Шишковой, но отец старается чаще видеться с малышкой.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:30
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