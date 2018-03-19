Oppo представила смартфоны Oppo R15 и R15 Dream Mirror Edition

Oppo R15 и R15 Dream Mirror Edition имеют одинаковые дисплеи с диагональю 6,28 дюйма и разрешением 2280x1080 пикселей, которые практически полностью покрывают переднюю панель. Также одинаковыми являются модули ОЗУ с объемом 6 Гб и встроенные ПЗУ на 128 Гб с возможностью расширения до 256 Гб.В аппаратной платформе Oppo R15 работает 8-ядерный MediaTek Helio P60 и графический чип Mali-G72 MP3, а в основе R15 Dream Mirror Edition заложен 8-ядерный Snapdragon 660 с графикой GPU Adreno 512. Основные камеры слегка отличаются. У Oppo R15 она предлагает два сенсора на 16 и 5 Мп, а R15 DME – 16 и 20 Мп. Фронтальные датчики имеют разрешение на 5 и 20 Мп соответственно.Также стоит выделить дактилоскопический датчик, аккумуляторы на 3450 мАч и 3400 мАч соответственно, а также быструю зарядку VOOC.