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Oppo представила смартфоны Oppo R15 и R15 Dream Mirror Edition

В компании Oppo официально представили смартфоны Oppo R15 и R15 Dream Mirror Edition. Стоимость девайсов будет на уровне $471 и $520-550 соответственно, а на рынок устройства выйдут 1 апреля текущего года.

Oppo представила смартфоны Oppo R15 и R15 Dream Mirror Edition


Oppo R15 и R15 Dream Mirror Edition имеют одинаковые дисплеи с диагональю 6,28 дюйма и разрешением 2280x1080 пикселей, которые практически полностью покрывают переднюю панель. Также одинаковыми являются модули ОЗУ с объемом 6 Гб и встроенные ПЗУ на 128 Гб с возможностью расширения до 256 Гб.

В аппаратной платформе Oppo R15 работает 8-ядерный MediaTek Helio P60 и графический чип Mali-G72 MP3, а в основе R15 Dream Mirror Edition заложен 8-ядерный Snapdragon 660 с графикой GPU Adreno 512. Основные камеры слегка отличаются. У Oppo R15 она предлагает два сенсора на 16 и 5 Мп, а R15 DME – 16 и 20 Мп. Фронтальные датчики имеют разрешение на 5 и 20 Мп соответственно.

Также стоит выделить дактилоскопический датчик, аккумуляторы на 3450 мАч и 3400 мАч соответственно, а также быструю зарядку VOOC.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:28
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