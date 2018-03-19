Алина Кабаева пришла на выборы президента в стильном наряде
Известная отечественная гимнастка Алина Кабаева пришла на выборы президента в очень стильном наряде. В Сети фолловеры восторгаются сдержанностью и элегантностью образа гимнастки.
Вчера, 18 марта, отдать свой гражданский долг на избирательных участках спешили не только обычные россияне, но и представители шоу-бизнеса, которым не безразлично будущее своей страны. Одной из таких персон стала и Алина Кабаева, поразившая все присутствующих своим стильным нарядом.
Спортсменка посетила один из избирательных участков, расположенных в самом центре Москвы. На ней было надето длинное пальто с меховыми накладками на рукавах, а дополняла образ стильная сумочка чёрного цвета. Напомним, что Алина Кабаева довольно редко появляется на разного рода светских мероприятиях, но пропустить выборы, со слов самой спортсменки, она просто не имела права.
Вчера, 18 марта, отдать свой гражданский долг на избирательных участках спешили не только обычные россияне, но и представители шоу-бизнеса, которым не безразлично будущее своей страны. Одной из таких персон стала и Алина Кабаева, поразившая все присутствующих своим стильным нарядом.
Спортсменка посетила один из избирательных участков, расположенных в самом центре Москвы. На ней было надето длинное пальто с меховыми накладками на рукавах, а дополняла образ стильная сумочка чёрного цвета. Напомним, что Алина Кабаева довольно редко появляется на разного рода светских мероприятиях, но пропустить выборы, со слов самой спортсменки, она просто не имела права.