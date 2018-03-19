Алина Кабаева пришла на выборы президента в стильном наряде

Вчера, 18 марта, отдать свой гражданский долг на избирательных участках спешили не только обычные россияне, но и представители шоу-бизнеса, которым не безразлично будущее своей страны. Одной из таких персон стала и Алина Кабаева, поразившая все присутствующих своим стильным нарядом.Спортсменка посетила один из избирательных участков, расположенных в самом центре Москвы. На ней было надето длинное пальто с меховыми накладками на рукавах, а дополняла образ стильная сумочка чёрного цвета. Напомним, что Алина Кабаева довольно редко появляется на разного рода светских мероприятиях, но пропустить выборы, со слов самой спортсменки, она просто не имела права.