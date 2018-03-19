С марта 2018 года Сбербанк начал регистрировать онлайн нежилые помещения
В пресс-релизе монопольной государственной кредитной организации введена новая услуга. Тем самым Сбербанк стал регистрировать сделки в Росреестре по купле-продаже нежилых помещений. В этот расширенный список сделок вошли заявки на регистрацию: помещения приобретаемые в новостройках, гаражи и кладовые помещения, машино-места.
Эта удобная опция доступна и в офисах застройщиков-партнеров Сбербанка. Весь процесс продолжается не более двух-трех дней, после чего участники получают документы по электронной почте. Также в этом процессе принимают участие две тысячи застройщиков-партнеров этого финучреждения. В их списке: LEGENDA, «ПИК», «МИЦ», Intelligent Development.
Аналогичный сервис уже работает более двух лет при регистрации жилой недвижимости (на первичке и на вторичном рынке). По сведениям предоставленной инфослужбой банка, сервисом воспользовались более полумиллиона человек. К 2021 году это финансовое учреждение перейдет на выдачу ипотеки в онлайн режиме. Учитывая, что Сбербанк является госучреждением, вскоре он станет монополистом этого сервиса, считают эксперты финансового рынка.
Эта удобная опция доступна и в офисах застройщиков-партнеров Сбербанка. Весь процесс продолжается не более двух-трех дней, после чего участники получают документы по электронной почте. Также в этом процессе принимают участие две тысячи застройщиков-партнеров этого финучреждения. В их списке: LEGENDA, «ПИК», «МИЦ», Intelligent Development.
Аналогичный сервис уже работает более двух лет при регистрации жилой недвижимости (на первичке и на вторичном рынке). По сведениям предоставленной инфослужбой банка, сервисом воспользовались более полумиллиона человек. К 2021 году это финансовое учреждение перейдет на выдачу ипотеки в онлайн режиме. Учитывая, что Сбербанк является госучреждением, вскоре он станет монополистом этого сервиса, считают эксперты финансового рынка.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 14:50