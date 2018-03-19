С марта 2018 года Сбербанк начал регистрировать онлайн нежилые помещения

Эта удобная опция доступна и в офисах застройщиков-партнеров Сбербанка. Весь процесс продолжается не более двух-трех дней, после чего участники получают документы по электронной почте. Также в этом процессе принимают участие две тысячи застройщиков-партнеров этого финучреждения. В их списке: LEGENDA, «ПИК», «МИЦ», Intelligent Development.Аналогичный сервис уже работает более двух лет при регистрации жилой недвижимости (на первичке и на вторичном рынке). По сведениям предоставленной инфослужбой банка, сервисом воспользовались более полумиллиона человек. К 2021 году это финансовое учреждение перейдет на выдачу ипотеки в онлайн режиме. Учитывая, что Сбербанк является госучреждением, вскоре он станет монополистом этого сервиса, считают эксперты финансового рынка.