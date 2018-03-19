Новости «Дом-2»: Боня с размахом отметила день рождения дочери, Виктория Комиссарова запланировала свадьбу на лето
Согласно свежим новостям с телестройки «Дом-2», бывшая звезда проекта Виктория Боня с размахом отметила шестой день рождения своей дочери Анджелины. Экс-возлюбленная Антона Шоки Виктория Комиссарова запланировала свадьбу на лето.
Виктория Боня отпраздновала день рождения своей дочери в Монако
Экс-звезда «Дома-2» и модель Виктория Боня обычно делится с поклонниками собственными фотографиями, а также самыми яркими рабочими моментами и снимками с отдыха. Знаменитость ранее придерживалась строгого правила, согласно которому показывать лицо ребёнка в интернете нельзя.
Накануне в Instagram Виктории Бони появились несколько фотографий и видеороликов с празднования дня рождения её уже шестилетней дочери. Выяснилось, что торжество проходило в Монако, где постоянно проживает родной отец маленькой Анджелины Алекс Смерфит. Оформление зала, а также другие важные элементы праздника были оформлены в леопардовом стиле.
Со слов Бони, для такого праздника ей пришлось обратиться к команде аниматоров из России, о чём она не пожалела, ведь не только гости, но и сама именинница остались довольны. В виде исключения из собственного правила модель всё же опубликовала семейный снимок, на котором отчётливо видно лицо маленькой Анджелины.
Виктория Комиссарова готова выйти замуж уже этим летом
Стало известно, что бывшая возлюбленная Антона Шоки Виктория Комиссарова уже окончательно определилась с датой предстоящей свадьбы. Девушка лично сообщила подписчикам в Instagram, что торжество состоится на Бали 2 июля.
Женихом бывшей участницы «Дома-2» стал 27-летний владелец туристической фирмы и агентства недвижимости по имени Оскар. Пара познакомилась во время отдыха на Бали, после чего между ними закрутился роман.
Стоит подчеркнуть, что с недавних пор Виктория Комиссарова стала лидером проектного голосования «Верни участника», но категорически отказалась возвращаться на телестройку. Даже предложение поучаствовать в «Свадьбе на миллион» не стало для неё убедительным.
Виктория Боня отпраздновала день рождения своей дочери в Монако
Экс-звезда «Дома-2» и модель Виктория Боня обычно делится с поклонниками собственными фотографиями, а также самыми яркими рабочими моментами и снимками с отдыха. Знаменитость ранее придерживалась строгого правила, согласно которому показывать лицо ребёнка в интернете нельзя.
Накануне в Instagram Виктории Бони появились несколько фотографий и видеороликов с празднования дня рождения её уже шестилетней дочери. Выяснилось, что торжество проходило в Монако, где постоянно проживает родной отец маленькой Анджелины Алекс Смерфит. Оформление зала, а также другие важные элементы праздника были оформлены в леопардовом стиле.
Со слов Бони, для такого праздника ей пришлось обратиться к команде аниматоров из России, о чём она не пожалела, ведь не только гости, но и сама именинница остались довольны. В виде исключения из собственного правила модель всё же опубликовала семейный снимок, на котором отчётливо видно лицо маленькой Анджелины.
Виктория Комиссарова готова выйти замуж уже этим летом
Стало известно, что бывшая возлюбленная Антона Шоки Виктория Комиссарова уже окончательно определилась с датой предстоящей свадьбы. Девушка лично сообщила подписчикам в Instagram, что торжество состоится на Бали 2 июля.
Женихом бывшей участницы «Дома-2» стал 27-летний владелец туристической фирмы и агентства недвижимости по имени Оскар. Пара познакомилась во время отдыха на Бали, после чего между ними закрутился роман.
Стоит подчеркнуть, что с недавних пор Виктория Комиссарова стала лидером проектного голосования «Верни участника», но категорически отказалась возвращаться на телестройку. Даже предложение поучаствовать в «Свадьбе на миллион» не стало для неё убедительным.