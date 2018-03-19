Новости «Дом-2»: Боня с размахом отметила день рождения дочери, Виктория Комиссарова запланировала свадьбу на лето

Экс-звезда «Дома-2» и модель Виктория Боня обычно делится с поклонниками собственными фотографиями, а также самыми яркими рабочими моментами и снимками с отдыха. Знаменитость ранее придерживалась строгого правила, согласно которому показывать лицо ребёнка в интернете нельзя.Накануне в Instagram Виктории Бони появились несколько фотографий и видеороликов с празднования дня рождения её уже шестилетней дочери. Выяснилось, что торжество проходило в Монако, где постоянно проживает родной отец маленькой Анджелины Алекс Смерфит. Оформление зала, а также другие важные элементы праздника были оформлены в леопардовом стиле.Со слов Бони, для такого праздника ей пришлось обратиться к команде аниматоров из России, о чём она не пожалела, ведь не только гости, но и сама именинница остались довольны. В виде исключения из собственного правила модель всё же опубликовала семейный снимок, на котором отчётливо видно лицо маленькой Анджелины.Стало известно, что бывшая возлюбленная Антона Шоки Виктория Комиссарова уже окончательно определилась с датой предстоящей свадьбы. Девушка лично сообщила подписчикам в Instagram, что торжество состоится на Бали 2 июля.Женихом бывшей участницы «Дома-2» стал 27-летний владелец туристической фирмы и агентства недвижимости по имени Оскар. Пара познакомилась во время отдыха на Бали, после чего между ними закрутился роман.Стоит подчеркнуть, что с недавних пор Виктория Комиссарова стала лидером проектного голосования «Верни участника», но категорически отказалась возвращаться на телестройку. Даже предложение поучаствовать в «Свадьбе на миллион» не стало для неё убедительным.