Японские астрономы открыли 15 новых экзопланет

Ученые утверждают, что все найденные объекты располагаются вблизи красных карликов, при этом особое внимание специалистов привлекла система K2-155, находящаяся от Земли на расстоянии 200 световых лет. Это система красного карлика, вокруг которого вращается три потенциально пригодных для жизни планетарных объекта.Одна планета обладает радиусом 1,55 от земного. Полный оборот вокруг красного карлика объект делает за 6,34 дня. Вторая планета имеет радиус 1,95 от земного и вращается за 13,85 дня. Что касается третьего объекта, то он имеет 1,64 земного радиуса и период обращения в 40,68 дня.Третья планета более привлекательна в плане объема получаемого тепла, поскольку она расположена у внутреннего края зоны обитаемости. Согласно предположениям ученых, если показатель получаемого планетой тепла от звезды превышает 1,5, а в этом случае он составляет 1,67±0,38, то на объекте может существовать жидкая вода.