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В ожидании второго ребёнка Алёну Ашмарину мучает сильный токсикоз

Бывшая звезда популярного реалити-шоу «Дом-2» Алёна Ашмарина мучается от сильного токсикоза в ожидании второго ребёнка. Стоит подчеркнуть, что аппетит при этом у будущей мамы сохранился очень даже хороший.

В ожидании второго ребёнка Алёну Ашмарину мучает сильный токсикоз

Алёна Ашмарина продолжает активно делиться со своими читателями в Instagram впечатлениями от второй беременности. Как оказалось, вынашивание первого ребёнка давалось ей гораздо легче, а вот сейчас мучает страшный токсикоз.

Со слов экс-участницы телестройки, с первого триместра «интересного положения» она всё время ощущает усталость, от которой постоянно хочется спать. Также Ашмарина пожаловалась на тошноту, которая донимала её практически круглосуточно.

Вопреки всем не самым приятным симптомам, девушка отмечает, что находит время насладиться своей беременностью, стараясь чаще гулять на свежем воздухе. Пить препараты на травах, прописанные врачом для притупления проявлений токсикоза, Алёна Ашмарина отказалась, а также призналась, что ест сразу за двоих, из-за чего постепенно набирает лишние килограммы.
dzen / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:00
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