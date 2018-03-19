Эксперты назвали положительные и отрицательные качества Toyota RAV4 2018 года

Положительными качествами автомобиля Toyota RAV4 стала хорошая система безопасности, вместительное багажное отделение, просторный и уютный салон. К отрицательным чертам автомобиля относится плохое поведение машины при ускорении, плохая экономия топлива и отставание в плане технического отношения.Стоимость автомобиля Toyota RAV4 2018 года в базовом исполнении составляет 26 595 долларов. В данной комплектации внедорожник имеет 17-дюймовые колёсные диски из алюминия, противотуманные фары, обогрев наружных зеркал, кожаная отделка рулевого колеса, люк с электроприводом и двухзонный климат-контроль.В моторную гамму Toyota RAV4 входит двигатель мощностью 176 лошадиных сил и гибридная силовая установка, выдающая 194 лошадиные силы. Внедорожник комплектуется передним и полным приводом.