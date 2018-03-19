В Санкт-Петербурге разбилась дельтапланеристка

Воскресным днем группа из нескольких любителей тренировалась на планере. Разгонялись с берега Финского залива в Лисьем Носу. Вскоре дельтаплан достался 33-летней женщине. По какой-то причине она не смогла справиться с управлением и рухнула в залив с высоты примерно в 12 метров.При падении женщина получила тяжелые травмы и скончалась в карете Скорой помощи по дороге в больницу.Погибшая была сотрудницей бюджетного «Центра подготовки», которое подготавливает городские соревнования и городские сборные спортивные команды.