В Санкт-Петербурге разбилась дельтапланеристка
В Санкт-Петербурге во время тренировки в акватории Финского залива разбилась женщина на дельтаплане.
Воскресным днем группа из нескольких любителей тренировалась на планере. Разгонялись с берега Финского залива в Лисьем Носу. Вскоре дельтаплан достался 33-летней женщине. По какой-то причине она не смогла справиться с управлением и рухнула в залив с высоты примерно в 12 метров.
При падении женщина получила тяжелые травмы и скончалась в карете Скорой помощи по дороге в больницу.
Погибшая была сотрудницей бюджетного «Центра подготовки», которое подготавливает городские соревнования и городские сборные спортивные команды.
Воскресным днем группа из нескольких любителей тренировалась на планере. Разгонялись с берега Финского залива в Лисьем Носу. Вскоре дельтаплан достался 33-летней женщине. По какой-то причине она не смогла справиться с управлением и рухнула в залив с высоты примерно в 12 метров.
При падении женщина получила тяжелые травмы и скончалась в карете Скорой помощи по дороге в больницу.
Погибшая была сотрудницей бюджетного «Центра подготовки», которое подготавливает городские соревнования и городские сборные спортивные команды.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:50