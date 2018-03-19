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В Санкт-Петербурге разбилась дельтапланеристка

В Санкт-Петербурге во время тренировки в акватории Финского залива разбилась женщина на дельтаплане.
В Санкт-Петербурге разбилась дельтапланеристка


Воскресным днем группа из нескольких любителей тренировалась на планере. Разгонялись с берега Финского залива в Лисьем Носу. Вскоре дельтаплан достался 33-летней женщине. По какой-то причине она не смогла справиться с управлением и рухнула в залив с высоты примерно в 12 метров.
При падении женщина получила тяжелые травмы и скончалась в карете Скорой помощи по дороге в больницу.

Погибшая была сотрудницей бюджетного «Центра подготовки», которое подготавливает городские соревнования и городские сборные спортивные команды.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:50
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