Lenovo S5 победит конкурентов искусственным интеллектом

Вице-главой компании сообщается в соцсети Weibo, что управлять работой Lenovo 5S будет ZUI 3.5, которая основана на ОС Android Oreo. Благодаря чему обеспечен высокий скоростной показатель производительности и пропускной способности.По более ранним размещениям смартфона в TENAA, можно определить у Lenovo 5S наличие дисплея диагональю 5,65 дюймов. Соотношение сторон которого 18:9, при разрешающей способности - 2160x1080 px. Процессор гаджета использует частоту 2,0 ГГц. Объем ОЗУ зависит от модификации, диапазон от 3 до 4 ГБ, а ПЗУ от 32 до 64 ГБ. Задняя панель снабжена разработчиками дактилоскопическим сканером. Для основного модуля фото-видео камеры определили качество - 8 Mpx. А заявленная емкость аккумулятора поднята до уровня 3 тыс. мАч.