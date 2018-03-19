АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Черные дыры Ямала могут выпустить наружу неизвестные науке вирусы и станут причиной начала Апокалипсиса
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Lenovo S5 победит конкурентов искусственным интеллектом

Операционная система с возможностями искусственного интеллекта станет основным преимуществом Lenovo S5. Данный факт позволил появится в Сети высказываниям, что новинку будет представлять настоящего убийцу Xiaomi Redmi Note 5. Тизер устройства уже представлен компанией-производителем, в ближайшее время пройдет официальный дебют смартфона.

Вице-главой компании сообщается в соцсети Weibo, что управлять работой Lenovo 5S будет ZUI 3.5, которая основана на ОС Android Oreo. Благодаря чему обеспечен высокий скоростной показатель производительности и пропускной способности.
Lenovo S5 победит конкурентов искусственным интеллектом


По более ранним размещениям смартфона в TENAA, можно определить у Lenovo 5S наличие дисплея диагональю 5,65 дюймов. Соотношение сторон которого 18:9, при разрешающей способности - 2160x1080 px. Процессор гаджета использует частоту 2,0 ГГц. Объем ОЗУ зависит от модификации, диапазон от 3 до 4 ГБ, а ПЗУ от 32 до 64 ГБ. Задняя панель снабжена разработчиками дактилоскопическим сканером. Для основного модуля фото-видео камеры определили качество - 8 Mpx. А заявленная емкость аккумулятора поднята до уровня 3 тыс. мАч.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Кукла Барби» - Валерия Лукьянова показала
Новости «Дом-2»: Боня с размахом отметила день
Грузовик Ford Cargo возвращается на российский
Новый седан Nissan Altima 2019 представили на
Эксперты назвали положительные и отрицательные
В Санкт-Петербурге разбилась дельтапланеристка
Новости «Дом-2»: Майя Донцова дружит только в
Снимок голого Алексея Панина в душе с такой же
Поклонники «Дома-2» возмущены, что Давида
Lenovo S5 победит конкурентов искусственным
Amazon решила научить голосовой помощник Alexa
Евгении Феофилактовой никто не делает предложения
В Сеть за сутки до анонса утекли характеристики
“Питьевое золото”: Лекарство из 2000 года до
В ожидании второго ребёнка Алёну Ашмарину мучает
Пелагея рассказала о драгоценностях, подаренных
Трагически погиб известный видеоблогер из Уфы
Александра Гобозова ищут кавказцы за огромные
Эксперты пояснили, как надо пить кофе для лучшего
Виктория Берникова на новом откровенном фото
Владельцы Sony PlayStation 3 могут получать
Кирилл-«Руки-базуки» пожаловался на боль и
Пробуждение мощного гейзера в Йеллоустоне
"Холостяк": Подробности вечеринки и итоги
Черные дыры Ямала могут выпустить наружу
Светлана Иванова показала в Instagram заметно
Актрисе Нине Дорошиной вызвали «скорую»
В Windows 10 появится возможность открывать
Анастасия Костенко призналась супругу в любви на
Звезды российского шоу-бизнеса участвовали в
Просмотреть все новости