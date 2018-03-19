Кирилл-«Руки-базуки» пожаловался на боль и попрощался с подписчиками

Рассказывая о своих проблемах, «Руки-базуки» говорит, что целых два дня лежал, а сейчас с трудом встал, и что рука опухла и увеличилась в 2 раза. И теперь Кирилл имеет проблемы со здоровьем. Пожаловавшись, молодой человек обратился к подписчикам с просьбой его забыть и пообещал больше в соцсети не заходить.Молодой пятигорец стал знаменит в прошлом году, когда на многочисленных снимках и видео публика смогла увидеть, что он сделал со своим телом. С помощью инъекций препаратом для увеличения мышц синтолом «синтольный здоровяк» добился эффектного рельефа в теле, а теперь – проблем.