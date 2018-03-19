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Facebook блокирует аналитическую компанию участницу предвыборной программы Трампа

Руководством Facebook принято решение заблокировать действующий аккаунт, принадлежащий британской аналитической компании - Cambridge Analytica, которая является партнером по ведению предвыборной кампании, действующего президента США Дональда Трампа. Информация из сообщений от издания «Известия».

Руководством Facebook, аналитики обвиняются в нарушении политики соцсети, условия которой требуют строгого неразглашения персональных данных пользователей.

Сотрудниками Cambridge Analytica была использована информация, переданная им профессором Кембриджского университета и включающая сведения по 250 тыс. пользователей. Основанием послужило приложение, разработанное ученым, цель которого - составление психологических портретов людей, соответственно их аккаунтам.

По данным обстоятельствам необходимо напомнить, что в период предвыборной кампании США 2016 года, компанией Cambridge Analytica был организован сбор в популярных соцсетях информации для команды Дональда Трампа. Сведения содержали данные по американскому электорату.
Политика / Главные новости
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:45
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