Facebook блокирует аналитическую компанию участницу предвыборной программы Трампа

Руководством Facebook принято решение заблокировать действующий аккаунт, принадлежащий британской аналитической компании - Cambridge Analytica, которая является партнером по ведению предвыборной кампании, действующего президента США Дональда Трампа. Информация из сообщений от издания «Известия».



Руководством Facebook, аналитики обвиняются в нарушении политики соцсети, условия которой требуют строгого неразглашения персональных данных пользователей.



Сотрудниками Cambridge Analytica была использована информация, переданная им профессором Кембриджского университета и включающая сведения по 250 тыс. пользователей. Основанием послужило приложение, разработанное ученым, цель которого - составление психологических портретов людей, соответственно их аккаунтам.



По данным обстоятельствам необходимо напомнить, что в период предвыборной кампании США 2016 года, компанией Cambridge Analytica был организован сбор в популярных соцсетях информации для команды Дональда Трампа. Сведения содержали данные по американскому электорату.