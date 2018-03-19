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Светлана Иванова показала в Instagram заметно округлившийся живот

Еще месяц тому назад стало известно, что актриса Светлана Иванова ждет второго ребенка. А теперь это видно и по фотографии в Instagram, выложенной самой Светланой.

Светлана Иванова показала в Instagram заметно округлившийся живот


Снимок был сделан в зале для занятия пилатесом (система физических упражнений для людей любого возраста и любой физической кондиции). Актриса занимается под наблюдением специалиста. Данный вид тренировок подходит и для беременных женщин, а накануне родов особенно актуален.

По утверждениям друзей и близких Ивановой, Светлана не хочет распространяться о гендерном поле будущего ребенка. Об этом знает лишь она сама, и ее муж, режиссер Джаник Файзиев. Близкие отношения между ними начались в 2011 году на съемках киноленты «Август. Восьмого». Несколько лет влюбленная пара старалась не раскрывать тайну их романтических отношений. Но от папарацци бесконечно скрываться не удавалось еще никому. После обнародования неопровержимых свидетельств Светлана и Джаник поменяли свой социальный статус: в 2015 году сочетались официальным браком.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: George21 Сегодня, 08:50
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