Черные дыры Ямала могут выпустить наружу неизвестные науке вирусы и станут причиной начала Апокалипсиса

Кроме них на аномалии обратили внимание исследователи НЛО, потому что никто не может найти виновника образования 60-метровой воронки. Она появилась недалеко от поселка Бованенково в 2013 году, но затем еще несколько аналогов образовались в почве. Озабоченные ученые выдвигают различные версии события, которые в корне отличаются от предположений уфологов. Те не сомневаются, что воронки появились благодаря пришельцам и их технологиям, а также под землей могут существовать их заброшенные аэродромы, из которых раньше вылетали объекты. Геологи считают их последствиями активности в недрах планеты, однако вынуждены признаться, что впервые столкнулись с подобной проблемой. Необычный состав воды на дне этих образований дополнен массовым выделением метана из земной коры.Перед возникновением загадочного чуда природы местные жители заметили в небе огромный огненный шар, который после небольшого зависания в воздухе взорвался над тундрой. Яркая вспышка света озарила окрестности, и почва летела во все стороны на большое расстояние. После такого зрелища была обнаружена яма, способная впустить внутрь вертолет. Специалисты решили проверить гипотезу о гуманоидах и организовали экспедицию, чтобы спуститься под землю. Первые попытки не увенчались успехом из-за хрупкости внутренних стен, но потом людям удалось достичь дна и взять пробы жидкости вместе со льдом. Анализы шокировали ученых, сделавших неутешительные выводы. Они отметили, что ямы могут со временем стать озерами, которых уже довольно много на поверхности земли, но тут есть серьезная проблема, способная стать причиной природной катастрофы в этом уголке страны.Ямальский феномен образовался после взрыва болотного газа в подземных полостях, после чего образовались новые собратья. В этом регионе на каждом шагу есть такие месторождения, способные к массовой активизации, что негативно отразится на экономике и экологии. Все неприятности связаны с резкими климатическими изменениями, потому что замерзшие породы лишились былой плотности и стали пропускать через себя сланцевые газы. В критических ситуациях происходят сильные взрывы, но сегодня уже были замечены 200 синих водоемов, возникших после природных процессов, после чего в земле возникают новые дыры. Стоит упомянуть о Батагайском кратере, затерявшимся среди таежных лесов и гор. Местные жители называют его воротами в ад, а научные исследования показали, что в этом месте сохранились ледяные покровы, которые намного древнее антарктических аналогов. Также здесь были найдены останки животных и растений вместе с мумией бизона и жеребенка. Пока никто не может понять, откуда мог появиться такой разлом, но возможно, виновником стала массовая вырубка леса в 30-х годах. Его использовали для строительства крепей в шахтах, после чего вода постепенно размыла ледяную линзу, открыв сохранившиеся артефакты.Сегодняшние результаты и снимки, сделанные с помощью спутников, опровергли прежние выводы, потому что гигантская яма образовалась в 80-х годах после потепления и с тех пор продолжается увеличиваться в размерах. Котлован завоевывает новые земли в летний период и считается самым огромным природным процессом в мире, а также способен показать, что происходило на нашей планете миллионы лет назад. Туристы тоже желают посетить уникальный уголок и лично увидеть кости мамонтов, которые находятся в окрестностях. Однако стоит вернуться к черным дырам, в которых находятся 7000 метановых пузырей. Во время их взрывов могут возникнуть пожары, и существенно сократится количество кислорода в атмосфере. Аналогичная ситуация возникла во время пермского вымирания, когда с лица земли исчезли 96% обитателей подводных глубин и 73% их собратьев на суше. Под ледяными покровами скрываются штаммы опасных древних вирусов и бактерий, но способов лечения от них не существует. Они сохранились в останках животных и людей, а также имеются в растениях.Ученые выяснили, что обычный йогурт может сохранить свои свойства во время такой заморозки, а первые проблемы уже начались два года назад. Тогда от внезапной эпидемии сибирской язвы погибли олени и были случаи заражения среди местного населения. Источник недуга сохранился в теле особи, умершей 75 лет назад, но аномальная температура стала причиной его освобождения. Только вакцину от такого вируса перестали выпускать в 2007 году, так что можно себе представить, что начнется во время таяния ледников. Колыма до сих пор имеет захоронение жителей, умерших от оспы в 19 веке, но как будет вести себя этот штамм, пока неизвестно. Потому специалисты внимательно следят за последними событиями и уже готовятся к худшим последствиям.