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“Питьевое золото”: Лекарство из 2000 года до нашей эры повышает иммунитет и продлевает человеческую молодость

Средневековые алхимики утверждали, что “питьевое золото” способно вернуть молодость старцам, но сегодня почти никто не знает о лекарстве из 2000 года до нашей эры, описанном в древних медицинских трактатах. Оно способно повысить иммунитет и избавить человека от депрессии, а также улучшить умственную деятельность вместе с длительностью жизни.

“Питьевое золото”: Лекарство из 2000 года до нашей эры повышает иммунитет и продлевает человеческую молодость


Наши предки использовали посуду из драгоценного металла не ради личной прихоти, потому что она помогала находить яды, добавленные в блюда, а ношение украшений избавляло владельцев от сердечных недугов и душевных терзаний. Недаром криминальные лидеры 90-х годов надевали массивные золотые цепи, избавляющие их от угрызений совести, а знахари советовали подержать во рту кусочек этого чуда, чтобы избавиться от болей в горле. Молодые девушки прокалывали уши такими иглами, после чего отверстия не зарастали. Ученые выяснили, что в человеческом организме тоже имеется малая концентрация металла, но при этом она проявляет большую активность. Парацельс в своих трудах отмечал, что он должен использоваться медиками для лечебных целей. Сегодня многие коллеги не смеют ослушаться своего предшественника и назначают пациентам препараты, избавляющие их от многих проблем.

“Питьевое золото”: Лекарство из 2000 года до нашей эры повышает иммунитет и продлевает человеческую молодость


Золото нужно носить лицам, имеющим гипертонию, болезни суставов или печени, а также особам, часто подверженным депрессии. Его действительно употребляли внутрь, о чем красноречиво говорят записи медиков, лечивших французского монарха Людовика XI от эпилепсии. Средневековый целитель Давид де Плани-Кампи посвятил ему свою книгу, но первые упоминания о напитке были замечены в древнекитайских манускриптах первого века. Он назывался эликсиром жизни, дающим молодость и силу человеку. Аристократы столетиями принимали его внутрь, чтобы дольше сохранить свою красоту. Во время анализа останков, принадлежащих фаворитке короля Генриха II, было замечено большое содержание металла в волосах, так что Диана де Пуатье тоже увлекалась снадобьем, позволяющим ей оставаться желанной женщиной даже в преклонном возрасте.

“Питьевое золото”: Лекарство из 2000 года до нашей эры повышает иммунитет и продлевает человеческую молодость


Чистый металл помещался в керамическую или стеклянную посуду с водой, после чего его кипятили до тех пор, пока в посуде не останется половина жидкости. Затем чайная ложка принималась трижды в день, но это был не единственный рецепт, так как многие знатные особы просто жевали опилки, или посыпали ими блюда. В 1880 году американский медик Келли пытался с его помощью вылечить алкоголизм, но попытки не принесли желаемого результата. Аюрведа раньше всех официально признала такую воду лечебным средством, но наука считает ее обычной жидкостью, насыщенной ионами золота. В природе есть источники, имеющие полезный свойства, среди которых самым известным стал Аu Le Cadeau. Он помогает восстановить обмен веществ и может исцелить недуги, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Божественный дар людям становился причиной разрушения империй и гибели цивилизации, но кроме власти над их умами обладает мистическими и целебными силами.
dzen / Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:00
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