Жители Северного полушария планеты могут в марте увидеть 110 разновидностей космических объектов Мессье

Яркие образования были названы в честь французского ученого, создавшего свой каталог. Сам он считал себя охотником за кометами, а остальные сюжеты сохранял для коллег. Агентство опубликовало в сетях фото Messier 90, находящейся в созвездии Девы. Галактика в форме спирали оторвалась от своих собратьев и устремилась к Млечному пути. Также объект имеет триллион звезд и расстояние в 59 млн световых лет отдаляет его от Земли.Самые уникальные скопления можно будет увидеть из этой точки планеты с помощью телескопов или любительских инструментов. Потому они пользуются популярностью у астрономов, не имеющих профессионального оборудования.