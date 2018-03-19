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Жители Северного полушария планеты могут в марте увидеть 110 разновидностей космических объектов Мессье

NASA сообщило, что Жители Северного полушария планеты могут в марте увидеть 110 разновидностей космических объектов Мессье. Телескоп Хаббл выпустит 12 материалов, показывающих туманности, галактики и звездные скопления.

Яркие образования были названы в честь французского ученого, создавшего свой каталог. Сам он считал себя охотником за кометами, а остальные сюжеты сохранял для коллег. Агентство опубликовало в сетях фото Messier 90, находящейся в созвездии Девы. Галактика в форме спирали оторвалась от своих собратьев и устремилась к Млечному пути. Также объект имеет триллион звезд и расстояние в 59 млн световых лет отдаляет его от Земли.

Жители Северного полушария планеты могут в марте увидеть 110 разновидностей космических объектов Мессье


Самые уникальные скопления можно будет увидеть из этой точки планеты с помощью телескопов или любительских инструментов. Потому они пользуются популярностью у астрономов, не имеющих профессионального оборудования.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 04:30
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