Ученые: Низкое число сперматозоидов может указывать на проблемы со здоровьем у мужчин

Исследования показали, что у данной категории лиц кроме метаболических изменений и низкой массы костной ткани есть сердечные и сосудистые недуги. Также бесплодные лица могут иметь плохое качество и продолжительность жизни. В эксперименте приняли участие 5177 итальянских добровольцев, у которых было подсчитано число спермы. Оказалось, что большинство участников с такой проблемой страдали от давления, имели лишний вес и находились в группе риска, относящейся к диабету и инсульту.Кроме того, гормональный сбой может стать причиной возникновения остеопороза, а малое количество живчиков приводит к низкому уровню тестостерона. Потому пациенты, испытывающие проблемы с зачатием, обязаны проходить обследование, чтобы предупредить развитие патологии.