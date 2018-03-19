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Ученые: Низкое число сперматозоидов может указывать на проблемы со здоровьем у мужчин

Американские эндокринологи выяснили, что низкое число сперматозоидов может указывать на проблемы со здоровьем у мужчин. Результаты работ были озвучены на ENDO 2018.

Исследования показали, что у данной категории лиц кроме метаболических изменений и низкой массы костной ткани есть сердечные и сосудистые недуги. Также бесплодные лица могут иметь плохое качество и продолжительность жизни. В эксперименте приняли участие 5177 итальянских добровольцев, у которых было подсчитано число спермы. Оказалось, что большинство участников с такой проблемой страдали от давления, имели лишний вес и находились в группе риска, относящейся к диабету и инсульту.

Ученые: Низкое число сперматозоидов может указывать на проблемы со здоровьем у мужчин


Кроме того, гормональный сбой может стать причиной возникновения остеопороза, а малое количество живчиков приводит к низкому уровню тестостерона. Потому пациенты, испытывающие проблемы с зачатием, обязаны проходить обследование, чтобы предупредить развитие патологии.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:00
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