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Подписчики гадают, куда же ходила Катя Жужа голосовать

Подписчики гадают, куда же ходила Катя Жужа голосовать, глядя на фото, где один и тот же избирательный участок носит разные номера. Сама экс-ведущая "Дома-2" в своём Instagram комментарии закрыла, однако разговоры в Сети не утихают.

Пользователи интернета продолжают обсуждать и часто поднимать на смех "политически активных" звёзд. Поскольку многим героям "Дома-2", да и огромному числу других отечественных селебрити щедро заплатили за агитационную рекламу, весь Instagram пестрит отчётами звёзд о походе на выборы.

Подписчики гадают, куда же ходила Катя Жужа голосовать

К примеру, Ольга Бузова собственной персоной явилась на участок, где блеснула модным нарядом и поболтала с прессой, бросив в урну бюллетень. А вот Жужа, очевидно, 18 марта загорала где-то на тропическом курорте с любимым, хотя и пыталась обмануть фанатов, что в это время пребывала в заснеженной России.

Екатерина выставила в блоге фото, где она якобы красуется на фоне участка с паспортом в руке. На всякий случай звезда комментарии закрыла но не забыла похвастаться своей гражданской позицией.

Вот только внимательные подписчики обнаружили некачественный фотошоп: например, участок имеет сразу два номера - 477 и 479, находящиеся в реальности по разным адресам. Также Жужа стоит в одиночестве, хотя обычно в день выборов около участков не протолкнуться. Кроме того, кто-то увидел на Кате неестественную тень и много других упущений.

Ранее Катя Жужа удивила фанатов золотой маской.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:10
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