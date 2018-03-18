Подписчики гадают, куда же ходила Катя Жужа голосовать
Подписчики гадают, куда же ходила Катя Жужа голосовать, глядя на фото, где один и тот же избирательный участок носит разные номера. Сама экс-ведущая "Дома-2" в своём Instagram комментарии закрыла, однако разговоры в Сети не утихают.
Пользователи интернета продолжают обсуждать и часто поднимать на смех "политически активных" звёзд. Поскольку многим героям "Дома-2", да и огромному числу других отечественных селебрити щедро заплатили за агитационную рекламу, весь Instagram пестрит отчётами звёзд о походе на выборы.
К примеру, Ольга Бузова собственной персоной явилась на участок, где блеснула модным нарядом и поболтала с прессой, бросив в урну бюллетень. А вот Жужа, очевидно, 18 марта загорала где-то на тропическом курорте с любимым, хотя и пыталась обмануть фанатов, что в это время пребывала в заснеженной России.
Екатерина выставила в блоге фото, где она якобы красуется на фоне участка с паспортом в руке. На всякий случай звезда комментарии закрыла но не забыла похвастаться своей гражданской позицией.
Вот только внимательные подписчики обнаружили некачественный фотошоп: например, участок имеет сразу два номера - 477 и 479, находящиеся в реальности по разным адресам. Также Жужа стоит в одиночестве, хотя обычно в день выборов около участков не протолкнуться. Кроме того, кто-то увидел на Кате неестественную тень и много других упущений.
Ранее Катя Жужа удивила фанатов золотой маской.
Пользователи интернета продолжают обсуждать и часто поднимать на смех "политически активных" звёзд. Поскольку многим героям "Дома-2", да и огромному числу других отечественных селебрити щедро заплатили за агитационную рекламу, весь Instagram пестрит отчётами звёзд о походе на выборы.
К примеру, Ольга Бузова собственной персоной явилась на участок, где блеснула модным нарядом и поболтала с прессой, бросив в урну бюллетень. А вот Жужа, очевидно, 18 марта загорала где-то на тропическом курорте с любимым, хотя и пыталась обмануть фанатов, что в это время пребывала в заснеженной России.
Екатерина выставила в блоге фото, где она якобы красуется на фоне участка с паспортом в руке. На всякий случай звезда комментарии закрыла но не забыла похвастаться своей гражданской позицией.
Вот только внимательные подписчики обнаружили некачественный фотошоп: например, участок имеет сразу два номера - 477 и 479, находящиеся в реальности по разным адресам. Также Жужа стоит в одиночестве, хотя обычно в день выборов около участков не протолкнуться. Кроме того, кто-то увидел на Кате неестественную тень и много других упущений.
Ранее Катя Жужа удивила фанатов золотой маской.