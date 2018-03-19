Корпус Xigmatek Mystic 9 оснащается тремя вентиляторами Galaxy Premium

Данная новинка является рассчитанной под установку материнской платы, имеющей типоразмер ATX, Micro-ATX, Mini-ITX. При этом габариты достигают 452 × 200 × 495 миллиметров. Корпус наделили прозрачными панелями сбоку и спереди. Во фронтальной части установлены 3 вентилятора Galaxy Premium на 120 миллиметров с многоцветной подсветкой. Внутри можно установить 4 кулера. Имеются места для 7 карт расширения. Можно установить графические дискретные ускорители (длина до 390 мм).Подсистема хранения данных сформирована может быть на основе 2-ух 3,5-дюймовых устройств, а также 4-ох накопителей на 2,5 дюйма. В верхней части панель ввода/вывода содержит гнёзда для микрофона и наушников, по 2 порта USB 2.0/USB 3.0. Устройство имеет корпус чёрного цвета. Новинка в продажу поступит за 85 долларов.