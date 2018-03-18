Научные корпорации начали “охоту” за мозгом Стивена Хокинга из-за его гениальности
После кончины физика научные корпорации начали “охоту” за его мозгом. Они хотят изучить орган Стивена Хокинга и понять причину его гениальности.
Пока тело коллеги не предано земле, можно заняться такими исследованиями, потому что человек, несмотря на приговор со стороны врачей, сумел прожить долгую жизнь и написать много трудов. Эксперты уверены, что после разгадки феномена им удастся продолжить дело ученого.
Однако многие специалисты назвали их желание абсурдом, потому что история помнит много примеров, связанных с органами выдающихся личностей разных эпох. Никто не мог достичь положительного результата, потому что мозг до сих пор является загадкой для науки, хотя не исключено, что с помощью ИИ люди смогут найти ответ на свои вопросы.
Пока тело коллеги не предано земле, можно заняться такими исследованиями, потому что человек, несмотря на приговор со стороны врачей, сумел прожить долгую жизнь и написать много трудов. Эксперты уверены, что после разгадки феномена им удастся продолжить дело ученого.
Однако многие специалисты назвали их желание абсурдом, потому что история помнит много примеров, связанных с органами выдающихся личностей разных эпох. Никто не мог достичь положительного результата, потому что мозг до сих пор является загадкой для науки, хотя не исключено, что с помощью ИИ люди смогут найти ответ на свои вопросы.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:50