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Научные корпорации начали “охоту” за мозгом Стивена Хокинга из-за его гениальности

После кончины физика научные корпорации начали “охоту” за его мозгом. Они хотят изучить орган Стивена Хокинга и понять причину его гениальности.

Пока тело коллеги не предано земле, можно заняться такими исследованиями, потому что человек, несмотря на приговор со стороны врачей, сумел прожить долгую жизнь и написать много трудов. Эксперты уверены, что после разгадки феномена им удастся продолжить дело ученого.

Научные корпорации начали “охоту” за мозгом Стивена Хокинга из-за его гениальности


Однако многие специалисты назвали их желание абсурдом, потому что история помнит много примеров, связанных с органами выдающихся личностей разных эпох. Никто не мог достичь положительного результата, потому что мозг до сих пор является загадкой для науки, хотя не исключено, что с помощью ИИ люди смогут найти ответ на свои вопросы.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:50
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