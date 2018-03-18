Ольга Бузова удивила своим внешним видом на выборах

Бузова как ответственный гражданин решила исполнить свой долг и проголосовать на выборах президента России. Певица рассказала, что сразу с самолета она поехала голосовать, так как каждый голос будет важен.Ольга опубликовала несколько кадров с избирательного участка, на котором она голосовала. Пользователи после просмотра данных публикаций остались шокированы внешним видом звезды «Дома-2».Бузова была явно переутомлена полетом, так как поклонники разглядели у нее мешки под глазами, опухшее лицо и неопрятные волосы. Хейтеры высказали предположение, что Ольга просто выпила после удачно проведенного концерта в Таллине.Но преданные фанаты певицы посоветовали ей больше заботиться о себе и своем здоровье, поэтому стараться не переутомлять организм.