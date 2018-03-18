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Ольга Бузова удивила своим внешним видом на выборах

Звезда «Дома-2», певица, дизайнер Ольга Бузова сходила на выборы президента России, однако ее внешний вид поразил общественность.

Бузова как ответственный гражданин решила исполнить свой долг и проголосовать на выборах президента России. Певица рассказала, что сразу с самолета она поехала голосовать, так как каждый голос будет важен.

Ольга Бузова удивила своим внешним видом на выборах

Ольга опубликовала несколько кадров с избирательного участка, на котором она голосовала. Пользователи после просмотра данных публикаций остались шокированы внешним видом звезды «Дома-2».

Бузова была явно переутомлена полетом, так как поклонники разглядели у нее мешки под глазами, опухшее лицо и неопрятные волосы. Хейтеры высказали предположение, что Ольга просто выпила после удачно проведенного концерта в Таллине.

Но преданные фанаты певицы посоветовали ей больше заботиться о себе и своем здоровье, поэтому стараться не переутомлять организм.
dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:57
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