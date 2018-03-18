Майя Донцова предала Лену Хромину

«Купину надо бежать от Майки, потому что останется без друзей с одной Майей. Она дружить не умеет, и ему не даст», «Блюменкранц еще когда говорил, что дружбы на проекте нет», «Как можно с Майкой дружить после того, как она Маньку прокатила», - рассуждают зрители «Дома-2».

Теперь же Донцова предала Хромину. Стоило им вернуться в Москву и стать соперницами в борьбе за главный приз свадебного конкурса, как возлюбленная Леши Купина тут же забыла о дружбе, особенно во время проживания на острове.Неизвестно, что же произошло между участницами, вероятно, Майя все-таки ревнует Елену к своему молодому человеку, ведь именно Алексей продолжает поддерживать блондинку, переживающую расставание с Саймоном Марданшиным. По словам Майи, девушка сама виновата в том, что ее бросил парень.Теперь Донцова сидит возле Саймона, активно поддерживая все его оскорбления в адрес Хроминой, которая хоть и не идеальна, но в их дружбе не сделала Майе ничего плохого. И даже этот инцидент показывает, насколько разные Купин и Донцова.