Астронавты NASA после приземления на Марсе могут быть уничтожены пришельцами и внеземными вирусами
Американские эксперты негативно восприняли желание NASA осуществить миссию на Марс в 2030 году. Они уверены, что астронавты после приземления могут быть уничтожены пришельцами и внеземными вирусами.
Целью экспедиции станет поиск инопланетных форм жизни, но люди могут стать жертвами неизвестных науке видов бактерий и микробов. Пока ученые не знают, как можно избежать последствий космического заражения и держать ситуацию под контролем.
Также агрессивные гуманоиды не собираются наблюдать, как земляне захватывают их территорию. Они могут напасть на незваных гостей, так что агентство должно внимательно изучить результаты исследований, сделанные Университетом Букингема, чтобы избежать смертельных исходов космонавтов.
Целью экспедиции станет поиск инопланетных форм жизни, но люди могут стать жертвами неизвестных науке видов бактерий и микробов. Пока ученые не знают, как можно избежать последствий космического заражения и держать ситуацию под контролем.
Также агрессивные гуманоиды не собираются наблюдать, как земляне захватывают их территорию. Они могут напасть на незваных гостей, так что агентство должно внимательно изучить результаты исследований, сделанные Университетом Букингема, чтобы избежать смертельных исходов космонавтов.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:20