Астронавты NASA после приземления на Марсе могут быть уничтожены пришельцами и внеземными вирусами

Целью экспедиции станет поиск инопланетных форм жизни, но люди могут стать жертвами неизвестных науке видов бактерий и микробов. Пока ученые не знают, как можно избежать последствий космического заражения и держать ситуацию под контролем.Также агрессивные гуманоиды не собираются наблюдать, как земляне захватывают их территорию. Они могут напасть на незваных гостей, так что агентство должно внимательно изучить результаты исследований, сделанные Университетом Букингема, чтобы избежать смертельных исходов космонавтов.