Ученые: Эфирные масла способны вызвать рост груди у мальчиков-подростков из-за химических элементов

Пока сложно выяснить точную причину развития недуга, но восемь элементов могут стать виновниками негативных процессов в организме. Особенно много их было обнаружено в маслах лаванды и чайного дерева, а опыты специалисты проводили, используя онкологические клетки людей.Такие компоненты есть во многих гигиенических средствах, а также они могут существенно ускорить выработку женских гормонов, задерживая процессы в мужских аналогах. Иногда проблема может быть решена после прекращения использования масел, которые также нельзя применять в чистом виде.