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Лариса Гузеева решила полежать в снежном сугробе и попрощаться с зимой

Поклонники любят ведущую за искренность и свободное выражение своих эмоций, так что они позитивно восприняли новое фото в Instagram. Лариса Гузеева решила полежать в снежном сугробе и попрощаться с зимой, после чего получила много лестных комплиментов в свой адрес.

Звезда не постеснялась позировать перед камерой в таком виде, забыв о возрасте. Она отметила, что любит зимний снег и улучшает данным способом свое настроение. Подписчики сразу заметили довольное лицо Ларисы Гузеевой и согласились, что можно таким образом проводить любимую пору года.

Лариса Гузеева решила полежать в снежном сугробе и попрощаться с зимой


Пользователи сетей отметили природное очарование артистки, вернувшейся на короткое время в детские годы. Они назвали ее невероятной женщиной, достойной восхищения, после чего пожелали кумиру счастья и творческих успехов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:40
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