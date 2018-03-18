Лариса Гузеева решила полежать в снежном сугробе и попрощаться с зимой

Звезда не постеснялась позировать перед камерой в таком виде, забыв о возрасте. Она отметила, что любит зимний снег и улучшает данным способом свое настроение. Подписчики сразу заметили довольное лицо Ларисы Гузеевой и согласились, что можно таким образом проводить любимую пору года.Пользователи сетей отметили природное очарование артистки, вернувшейся на короткое время в детские годы. Они назвали ее невероятной женщиной, достойной восхищения, после чего пожелали кумиру счастья и творческих успехов.