Диана Арбенина заинтриговала поклонников намеками на союз с “неизвестностью”
Певица любит публиковать в Instagram загадочные посты, заставляющие поклонников придумывать свои версии событий. Сейчас Диана Арбенина заинтриговала их намеками на союз с “неизвестностью”.
Звезда пожелала всем доброго утра и упомянула о качественном и породистом союзе, имеющем все шансы на продолжение. Затем она отметила, что сказанные вчера слова могут перерасти в поступок, но подписчики ничего не поняли, прочитав сообщение Дианы Арбениной. Даже намеки на ежедневные радости мартовских дней не принесли желаемого результата.
Фанаты предположили, что исполнительница нашла спутника жизни и готова связать с ним свою судьбу. Некоторые лица подумали о разрыве отношений, вспомнив недавний анонс композиции, посвященной любви. Пользователи сетей даже подумали, что это сообщение относится к Светлане Сургановой, но сама артистка пока не комментирует информацию.
Звезда пожелала всем доброго утра и упомянула о качественном и породистом союзе, имеющем все шансы на продолжение. Затем она отметила, что сказанные вчера слова могут перерасти в поступок, но подписчики ничего не поняли, прочитав сообщение Дианы Арбениной. Даже намеки на ежедневные радости мартовских дней не принесли желаемого результата.
Фанаты предположили, что исполнительница нашла спутника жизни и готова связать с ним свою судьбу. Некоторые лица подумали о разрыве отношений, вспомнив недавний анонс композиции, посвященной любви. Пользователи сетей даже подумали, что это сообщение относится к Светлане Сургановой, но сама артистка пока не комментирует информацию.